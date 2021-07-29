Депутат Рады утверждает, что на Украине сорвали подготовку к отопительному сезону

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Украины сорвало подготовку энергетического хозяйства страны к новому отопительному сезону. С таким утверждением выступила депутат Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"В стране нет ни угля, ни возможности, чтобы его купить. Ремонтная кампания, по сути, сорвана, и энергосистема уверенно скатывается в пропасть. <...> Почему на Украине сорвана подготовка к отопительному сезону и кто в этом виноват - я адресую господину премьер-министру", - написала она на своей странице в Facebook.

Буймистер подчеркнула, что ситуация является критической. В частности, в стране 12 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за отсутствия угля и газа. "Каждый третий блок государственной компании "Центрэнерго" сегодня не может работать, поскольку на складах нет угля и денег, чтобы заплатить за газ. Госкомпания обратилась в СНБО с просьбой выделить из резервного фонда деньги на закупку угля", - пояснила она.

По мнению депутата, угроза веерных отключений электроэнергии на Украине явилась следствием "масштабных злоупотреблений фирм-посредников", которые ограбили генерирующие предприятия на "миллиарды гривен". Буймистер сообщила, что в четверг планируется заседание правительственного антикризисного штаба, на котором будут обсуждаться проблемные вопросы.