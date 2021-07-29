Еврокомиссар по внутренним делам посетит Литву для обсуждения миграционного кризиса

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон совершит 1-2 августа поездку в Литву для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией, вслед за ней эту страну посетит техническая делегация Еврокомиссии (ЕК) для оценки ситуации. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

"1-2 августа еврокомиссар Йоханссон посетит Литву для оценки миграционной ситуации [на границе с Белоруссией]. Через неделю туда направится техническая группа Еврокомиссии для детального изучения ситуации", - сообщил он.