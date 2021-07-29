Премьер Литвы считает миграционный кризис следствием решений ЕС по Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Миграционный кризис, с которым столкнулась в последние месяцы Литва и который якобы спровоцирован белорусскими властями, является реакцией Минска на решения Евросоюза (ЕС), которые последовали после инцидента с пассажирским самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом заявила в четверг журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Миграционный кризис не является каким-то выяснением отношений между Литвой и Белоруссией", - сказала она. По ее утверждению, "это реакция Минска на решения, которые единогласно были приняты ЕС" после инцидента с самолетом Ryanair.

Поэтому, по словам главы правительства, проблема миграционного кризиса находится в повестке дня не только Вильнюса, но и Брюсселя. "Литве оказана серьезная политическая и практическая поддержка институтами ЕС, партнерами по НАТО, отдельными странами в двустороннем формате", - утверждала Шимоните.

Пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, была также задержана гражданка РФ София Сапега. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе. Этот инцидент стал причиной введения ЕС против Белоруссии секторальных санкций.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.