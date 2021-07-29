В ЮНЕСКО подтвердили выделение средств на расследование дела о шпионаже с ПО Pegasus

ПАРИЖ, 29 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обеспечила материальную поддержку авторов расследования об использовании программы электронного шпионажа Pegasus, однако руководство организации не располагало информацией о конкретных целях журналистов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе организации.

"Проект Forbidden Stories получил поддержку Глобального фонда ЮНЕСКО для защиты СМИ в размере €35 тыс. Это был один из 44 проектов, получивших поддержку по предложению фонда в 2020 году", - сообщила представитель организации. Она добавила, что данная информация не является секретной и находится в открытом доступе уже несколько месяцев.

В то же время собеседница агентства подчеркнула, что "ЮНЕСКО не участвовала и не была проинформирована о сути проводимых расследований, получивших поддержку" и прежде всего выступает за защиту независимости редакций любых СМИ. "За счет финансирования мы стремимся поддержать расследования против угроз, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру", - добавила представитель пресс-службы.

Во вторник французский журнал "Жен африк", сообщил, что, согласно внутренним документам ЮНЕСКО, организация поддержала финансирование журналистского расследования о шпионской программе Pegasus. По информации издания, это вызвало критику со стороны главы МИД Марокко Насера Буриты, поскольку в данном расследовании среди прочего утверждалось, что марокканские спецслужбы использовали данную программу для слежки за представителями кабмина Франции и, возможно, за президентом страны Эмманюэлем Макроном. Отмечалось, что глава марокканской дипломатии планирует обсудить с гендиректором ЮНЕСКО Одрэ Азуле участие международной организации в данном расследовании. Тем не менее, в ЮНЕСКО не ответили на вопрос ТАСС о том, состоялась ли такая беседа.

Шпионский скандал

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования. Согласно его данным, ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group. Целями слежки могли быть руководители государств, правительств и международных организаций, в том числе президент Франции. Представитель NSO Group заявил корр. ТАСС 21 июля, что опубликованные в СМИ данные не являются "списком целей или потенциальных целей" программы Pegasus.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что французский лидер заменил номер мобильного телефона спустя два дня после появления в СМИ информации о возможной электронной слежке, в том числе и за его переговорами. Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что сейчас ведется соответствующее расследование и французские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности.

21 июля генеральная прокуратура Марокко дала указание начать следственные действия по факту публикации в ряде иностранных СМИ "ложных утверждений, обвиняющих власти страны и вовлекающих национальные конституционные институты в дела, наносящие ущерб высшим интересам королевства". Национальной бригаде судебной полиции Марокко было поручено провести тщательное расследование. Правительство Марокко категорически отвергло и осудило "необоснованные ложные обвинения", содержащиеся в журналистском расследовании.