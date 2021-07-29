Администрация Байдена представила стратегию решения проблемы миграции

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена представила в четверг стратегию решения проблемы миграции в страну из государств Центральной Америки, предусматривающую в том числе оказание помощи и применение санкций.

"Эта стратегия, - говорится в пояснительной записке Белого дома, - является основным компонентом усилий администрации по созданию справедливой, упорядоченной и гуманной системы иммиграции". Отмечается, что план включает в себя деятельность различных американских правительственных ведомств и предусматривает применение "дипломатии, помощи иностранным государствам, публичной дипломатии и санкций".

Представленная стратегия развивает положения подписанного 2 февраля Байденом исполнительного указа, который предусматривает создание "всеобъемлющей региональной основы для устранения причин миграции, а также для регулирования процессов миграции по всей Северной и Центральной Америке". В марте Байден возложил на вице-президента США Камалу Харрис обязанности по решению миграционной проблемы в стране, ставшей одной из главных для новой администрации.

Стратегия предполагает решение в странах, откуда следуют мигранты, проблем, вызванных экономической незащищенностью и неравенством людей, борьбу с коррупцией и укрепление верховенства закона, защиту прав человека, наемных работников, свободы прессы, меры по предотвращению насилия, вымогательства, борьбу с организованными преступными группировками.

Белый дом отмечает, что некоторые меры в этом направлении уже приняты. Так, в апреле $310 млн были выделены на срочную экономическую помощь странам Центральной Америки, нацеленную на предотвращение миграции ее жителей в США. Сальвадору, Гватемале и Гондурасу предоставлено 10 млн доз вакцин от коронавируса. Специалисты из правоохранительных органов помогают этим странам в расследовании преступлений на почве коррупции. С Мексикой достигнута договоренность об усилении охраны границы с США. По призыву администрации 12 американских частных компаний и организаций выразили готовность выделить $750 млн на программы экономического развития Центральной Америки.