Руководство антикоррупционного агентства Украины отправили под домашний арест за воровство

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило об отстранении от должностей и домашнем аресте нескольких руководителей Национального агентства страны по вопросам выявления и управления активами, полученными в результате коррупционных преступлений (АРМА). Задержанные подозреваются в присвоении более $400 тыс., сообщила в четверг пресс-служба ГБР.

"Печерский районный суд Киева принял решение отстранить от должности и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Судья Сергей Вовк избрал также для госслужащих меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 24 сентября", - проинформировало издание "Украинская правда". Отстранение и такую же меру пресечения получил и начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили.

В среду, по данным СМИ, ГБР и Служба безопасности Украины выявили злоупотребления в руководстве АРМА. Как установило следствие, в течение августа-декабря 2020 года и.о. главы, его заместитель и начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА. В ГБР отметили, что они на основании поддельных судебных решений перевели деньги на банковский счет, после чего распределяли между собой.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом со злоупотреблением служебным положением, по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Суд рассмотрит меры пресечения в отношении других фигурантов.