Посол Пакистана заявил, что Исламабад считает отношения с Россией фактором стабильности

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Исламабад рассматривает отношения с Москвой как гарантию стабильности. Об этом заявил в четверг посол Пакистана в Москве Шавкат Али Хан на сессии "Современный нетворкинг: круглый стол по межрегиональному сотрудничеству" в рамках экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Мы смотрим на Россию как на фактор стабильности. Мы уверены, что устойчивые отношения между Пакистаном и Россией не только в интересах наших двух стран, но также гарантия общей стабильности", - сказал он.

Как отметил дипломат, Москва и Исламабад имеют общие ценности в области международного права и международных отношений. "Россия является голосом разума, она имеет ценности, которые очень близки нам. Мы считаем, что это основа стабильных международных отношений", - подчеркнул он.

По его словам, Исламабад также рассматривает Москву как партнера исламских стран в защите традиционных ценностей. "В Пакистане Россия очень уважаема", - заметил посол.

Он обратил внимание, что во время пандемии, вопреки распространенной тенденции, связи России и Пакистана активизировались. "Мы начали огромные проекты в сфере энергетики, которые очень перспективны. Например, мы сейчас начинаем проект по строительству газопровода "Пакистанский поток". Думаю, скоро мы сможем поделиться хорошими новостями", - рассказал Хан.