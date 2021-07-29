{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол Пакистана заявил, что Исламабад считает отношения с Россией фактором стабильности

Исламабад также рассматривает Москву как партнера исламских стран в защите традиционных ценностей, добавил Шавкат Али Хан

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Исламабад рассматривает отношения с Москвой как гарантию стабильности. Об этом заявил в четверг посол Пакистана в Москве Шавкат Али Хан на сессии "Современный нетворкинг: круглый стол по межрегиональному сотрудничеству" в рамках экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Мы смотрим на Россию как на фактор стабильности. Мы уверены, что устойчивые отношения между Пакистаном и Россией не только в интересах наших двух стран, но также гарантия общей стабильности", - сказал он.

Как отметил дипломат, Москва и Исламабад имеют общие ценности в области международного права и международных отношений. "Россия является голосом разума, она имеет ценности, которые очень близки нам. Мы считаем, что это основа стабильных международных отношений", - подчеркнул он.

По его словам, Исламабад также рассматривает Москву как партнера исламских стран в защите традиционных ценностей. "В Пакистане Россия очень уважаема", - заметил посол.

Он обратил внимание, что во время пандемии, вопреки распространенной тенденции, связи России и Пакистана активизировались. "Мы начали огромные проекты в сфере энергетики, которые очень перспективны. Например, мы сейчас начинаем проект по строительству газопровода "Пакистанский поток". Думаю, скоро мы сможем поделиться хорошими новостями", - рассказал Хан.

Теги
ПакистанРоссия
Абхазия надеется на дальнейшее наращивание отношений с Сирией
По словам Даура Кове, Абхазия также придает большое значение развитию контактов с субъектами РФ
Читать полностью