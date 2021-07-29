Франко-африканский саммит пройдет 8-10 октября

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Саммит Африка-Франция состоится во Франции 8-10 октября. Об этом объявил в пятницу Елисейский дворец.

По его данным, встреча пройдет в южнофранцузском городе Монпелье, во дворце конгрессов "Корум". "Важнейшей целью в 2021 году является пересмотр отношений Африки с Францией. Нам вместе предстоит много дел!", - подчеркивается в заявлении администрации французского президента.

Ранее из-за пандемии проведение саммита было перенесено на осень с лета этого года. Первоначально он должен был пройти в Бордо, затем, из-за коронавируса его перенесли в Монпелье и назначили на 8-10 июля. Но пандемия не позволила соблюсти и эти сроки.

Саммиты Африка-Франция проводятся в течение вот уже 28 лет. Они стали важным политическим форумом, на котором рассматриваются как текущие вопросы отношений стран Черного континента с бывшей колониальной державой, так и в целом их характер и стратегия.

В течение многих лет саммит проводился на уровне глав государств и правительств. В 2020 году он впервые состоялся без участия глав государств. Его основной темой было развитие городов и территорий в духе устойчивого развития.

По данным радиостанции France Info, нынешний форум пройдет на основе обсуждения проблем представителями гражданского общества, мира бизнеса, деятелями культуры и спортсменами.