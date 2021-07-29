Глава партии Саакашвили заявил, что отказывается от депутатского мандата

ТБИЛИСИ, 29 июля. /ТАСС/. Председатель основанной Михаилом Саакашвили грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия отказывается от депутатского мандата и полностью сосредоточится на предстоящих осенью местных выборах, где он будет баллотироваться в мэры Тбилиси. Об этом он заявил в четверг на специальном брифинге.

"То, что происходит в парламенте, лишено легитимности. Я полностью включаюсь в борьбу на октябрьских выборах, покидаю это место, то есть оставляю депутатский мандат, и полностью - с ног до головы ухожу в важнейшие выборы", - приводит слова Мелии грузинское агентство InterPressNews. При этом, как отметил оппозиционер, он попросил однопартийцев продолжить работу в парламенте, чтобы "заставить "Грузинскую мечту" (правящая партия) довести до конца переход на пропорциональную избирательную систему".

В среду председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил о выходе "Грузинской мечты" из соглашения, подписанного 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране. По его словам, соглашение "выполнило свою миссию и исчерпалось". Кобахидзе отметил, что основные требования документа выполнены, в частности, из тюрьмы был выпущен задержанный ранее Ника Мелия. Что касается одного из условий соглашения, по которому власти назначат досрочные парламентские выборы в случае, если на местных выборах правящая партия не наберет 43%, Кобахидзе отметил, что "Грузинская мечта" готова назначить их "по своей доброй воле", даже если наберет менее 53% вместо 43%. Этот шаг властей оппозиция восприняла как попытку "Грузинской мечты" установить в стране диктатуру.

18 апреля глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса на фоне бойкота оппозицией заседаний парламента, митингов и задержания оппозиционера Ники Мелии. Соглашение оказалось приемлемым для "Грузинской мечты", а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. "Единое национальное движение", Лейбористская партия Грузии и партия "Европейская Грузия - движение за свободу" отказались подписывать соглашение. 10 мая Мелия вышел на свободу после внесения за него залога Европейским фондом за демократию.

Документ главы Евросовета предполагал, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагалась амнистия всех, кто проходил по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Соглашение предполагало и проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.