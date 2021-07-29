Абхазия надеется на дальнейшее наращивание отношений с Сирией

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Сухум рассчитывает на дальнейшее углубление связей с Дамаском. Об этом заявил в четверг глава МИД Абхазии Даур Кове на сессии "Современный нетворкинг: круглый стол по межрегиональному сотрудничеству" в рамках экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Мы рассчитываем на дальнейшее наращивание двусторонних отношений с Дамаском", - сказал он.

Кове напомнил, что Сирия признала независимость Абхазии в 2018 году. "Между Абхазии и Сирией ведется достаточно активный политический диалог, осуществляются официальные рабочие визиты, функционирует посольство Республики Абхазия в Дамаске, - отметил он. - Сухум активно развивает взаимовыгодное сотрудничество с Дамаском в торгово-экономической, а также в культурно-гуманитарной сфере".

По его словам, Абхазия также придает большое значение развитию контактов с субъектами РФ. "У нас есть определенная история взаимодействия и с Республикой Татарстан. Мы очень рассчитываем, что поступательный курс наших отношений будет продолжен", - подчеркнул Кове.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" продлится до 30 июля. В работе участвуют представители 61 стран и 38 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.