Суд в Минске оставил под стражей главу белорусской правозащитной организации

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на содержание председателя незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого. Об этом сообщил в четверг Telegram-канал организации.

"Сегодня в суде Партизанского района Минска в закрытом режиме была рассмотрена жалоба защитника Алеся Беляцкого на постановление о применении меры содержания в виде заключения под стражу. Алесь Беляцкий остается в СИЗО №1", - отметили правозащитники.

Сотрудники правоохранительных органов 14 июля провели обыски в ряде негосударственных организаций, в том числе в центре "Весна". По данным правозащитников, после обысков были задержаны более 10 человек в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов). Кроме Беляцкого были задержаны, в частности, его заместитель Валентин Стефанович и юрист организации Владимир Лабкович. Следственный комитет Белоруссии заявил, что располагает информацией о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также СМИ к теневому движению финансовых средств, поступающих из-за границы для поддержки протестов.