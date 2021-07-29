В Египте 24 сторонников исламистов приговорили к казни по обвинению в атаках на силовиков

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Суд Египта приговорил к смертной казни 24 сторонника запрещенной в стране и признанной террористической ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) за причастность к нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает в четверг новостной портал Al Youm As Sabi.

Вердикт утвержден уголовным судом города Даманхур провинции Бухейра, который рассматривал два эпизода о совершенных там атаках на силовиков. Первая произошла 24 августа 2015 года, когда автобус с полицейскими был подорван на самодельной бомбе в районе города Розетта (ныне Рашид). Взрыв произошел в тот момент, когда они направлялись на службу, и унес жизни трех правоохранителей, еще 33 получили ранения. В результате второго нападения погиб сержант местных спецслужб.

По первому делу к высшей мере наказания приговорены 16 человек, из которых шестеро заочно. По второму - восемь обвиняемых (двое заочно).

За последние годы судебные органы Египта вынесли десятки смертных приговоров как в отношении лидеров и сторонников "братьев", так и разного рода боевиков, в том числе из мелких воинствующих ячеек, а также террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Некоторые из них уже приведены в исполнение.