В провинции ЮАР после беспорядков объявили режим бедствия

ПРЕТОРИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Власти южноафриканской провинции Квазулу-Наталь объявили в четверг режим бедствия в связи с последствиями крупных беспорядков и нанесенного ими значительного материального ущерба. Об этом сообщил глава местного правительства Сихле Зикалала по итогам заседания исполнительного совета провинции.

"Прямые потери и убытки, нанесенные инфраструктуре провинции и бизнесу, достигают 1,5 млрд рандов ($108 млн), - заявил премьер. - В результате принято решение объявить в провинции режим бедствия, чтобы перенаправить бюджетные средства и получить доступ к новым фондам". Сихле Зикалала заметил, что объявленная им сумма ущерба не является окончательной и может существенно увеличиться.

Беспорядки начались в Квазулу-Наталь 9 июля, когда сторонники бывшего главы государства Джейкоба Зумы, заключенного 8 июля в тюрьму, начали перекрывать основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население страны присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации переросли в крупные беспорядки, сопровождавшиеся массовыми грабежами торговых центров, магазинов и складов. С 10 июля грабежи начались в провинции Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и столица Претория. В остальных частях страны сохранялось спокойствие. Властям удалось взять ситуацию под полный контроль к вечеру 16 июля.