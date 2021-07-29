ЕС обеспокоен задержанием участников протестов на Кубе

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Евросоюз выражает обеспокоенность в связи с задержанием участников антиправительственных протестов на Кубе и поддерживает право кубинцев мирно выражать свои взгляды. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Мы крайне обеспокоены подавлением этих протестов, а также задержанием протестующих и журналистов, особенно после демонстраций, состоявшихся 11 июля по всей стране с участием тысяч кубинских граждан. Мы безоговорочно поддерживаем право всех граждан Кубы мирно выражать свои взгляды, требовать преобразований, а также собираться, чтобы высказать свое мнение, в том числе в интернете. Мы призываем кубинское правительство уважать права и свободы человека, закрепленные в общепринятых конвенциях по правам человека", - говорится в документе, в котором Брюссель также призывает Гавану "освободить всех задержанных протестующих, прислушаться к воле своих граждан и начать всеобъемлющий диалог".

В заявлении также отмечается, что "ЕС готов поддержать все усилия, направленные на улучшение условий жизни кубинцев в рамках партнерства, созданного на основе Соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве между ЕС и Кубой".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.