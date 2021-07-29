Парламент Молдавии избрал руководство и сформировал комиссии

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии 11-го созыва на заседании в четверг избрал свое руководство и состав органов управления, передает корреспондент ТАСС.

Были сформированы три фракции. Пропрезидентская Партия действий и солидарности (ПДС), насчитывающая 63 депутата в 101-местном парламенте, объявила о формировании большинства, ее возглавил Михаил Попшой. В оппозиции к ним будет находиться фракция Блока коммунистов и социалистов из 32 депутатов во главе с Зинаидой Гречаный. Фракцию партии "Шор" из шести депутатов возглавил Илан Шор. Они также объявили об уходе в оппозицию.

Председателем законодательного органа избран лидер ПДС Игорь Гросу. Его заместителями стали Попшой и Влад Батрынча, представляющий оппозиционный блок.

На этом же заседании был утвержден состав Постоянного бюро. Восемь из двенадцати его членов - представители правящей партии. Что касается парламентских комиссий, то восемь из одиннадцати комиссий также возглавляли представители ПДС.

На 30 июля президент Молдавии Майя Санду назначила консультации с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения главой республики кандидатуры на пост премьер-министра. Как ожидается, им станет вице-председатель ПДС, бывший министр финансов Наталья Гаврилица, которая в течение двух недель представит на утверждение парламенту состав и программу нового кабинета.

Досрочные выборы прошли в Молдавии 11 июля на фоне политического кризиса. После победы на выборах 2020 года новый президент Майя Санду добилась отставки правительства, сформированного Партией социалистов республики Молдова (ПСРМ), и заблокировала утверждение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором у фракции поддерживающей Санду ПДС было всего 15 депутатов. Законодательный орган контролировала ПСРМ (37 мандатов) при поддержке фракции "Шор" (девять мандатов) и ряда других депутатов.