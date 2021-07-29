WSJ: США намерены с помощью санкций помешать Ирану создавать беспилотники

ТАСС, 29 июля. США планируют развернуть санкционную кампанию, направленную на то, чтобы помешать Ирану разрабатывать и производить беспилотные летательные аппараты и управляемые ракеты, поскольку видят в этом угрозу для себя и союзников. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Как отмечается в публикации, представители западных спецслужб видят в планах Ирана по развитию сектора дистанционно управляемых вооружений "более непосредственную опасность для стабильности на Ближнем Востоке", нежели в программах по обогащению урана и созданию баллистических ракет. "Это часть комплексного подхода, поскольку мы имеем дело со всеми аспектами иранской угрозы", - приводит слова высокопоставленного американского чиновника издание.

Также отмечается, что за прошедшие годы США вводили санкции в отношении некоторых ракетных программ Ирана, но официальные лица полагают, что фокусирование внимания на иранских поставщиках компонентов, которые используются для создания беспилотных летательных аппаратов и ракет с высокоточным наведением, может стать более эффективным способом помешать этой деятельности. Высокопоставленные американские военные и дипломаты утверждают, что Иран все чаще использует управляемые ракеты и беспилотники против сил США и их союзников.

Представители Ирана при ООН в Нью-Йорке не ответили на просьбу издания о комментарии.