Совбез ООН продлил на полгода пребывание миротворцев на Кипре

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Совет безопасности ООН в четверг единогласно принял резолюцию о продлении действия Вооруженных сил ООН на Кипре (ВСООНК) до 31 января 2022 года на фоне ситуации с кварталом Вароша в городе Фамагуста на севере острова.

"Совет Безопасности сегодня продлил мандат миротворческих сил ООН на Кипре на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, выразив серьезную обеспокоенность нарушениями военного статус-кво на линиях прекращения огня", - говорится в сообщении на сайте всемирной организации.

Помимо этого, в СБ ООН призвали к соблюдению целостности буферной зоны, демонтажу всех незаконных построек и недопущению несогласованных военных или гражданских действий на линиях прекращения огня.

Ранее лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что часть района Вароша, расположенного в нейтральной зоне острова, будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Присутствовавший на параде президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение.

При этом, согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, Вароша должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует еще одна резолюция СБ ООН. Несмотря на существование этих двух документов, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.