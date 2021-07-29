Посол Палестины заявил, что США не дали ответа по срокам министерской встречи "квартета"

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. США не отказываются от встречи "квартета" международных посредников в палестино-израильском урегулировании (Россия, США, ЕС, ООН) на уровне министров, однако до сих пор не дали ответа по возможной дате такой встречи. Об этом в четверг заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль в кулуарах экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Мы все еще ожидаем [ответа США]. <…> Американская сторона не отказывается, но нет соглашения о министерской встрече "квартета". Это главное. Мы находимся в контакте онлайн, каждые две-три недели есть коммуникация. Но согласия до сих пор нет", - сказал посол.

Он добавил, что не берется предсказывать возможные сроки министерской встречи. "Американская сторона говорит, что они хотят израильской стороне, новому кабинету министров, дать достаточно времени, чтобы разобраться самостоятельно", - пояснил Нофаль. По его словам, встреча квартета посредников стала бы "сигналом для всех, что все движется в верном направлении".

Российская сторона ранее неоднократно призывала к созыву заседания „квартета" на уровне министров для активизации мирного процесса между Палестиной и Израилем.