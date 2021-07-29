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Пандемия COVID-19

Бжания обсудил в Москве оказание помощи Абхазии со стороны России в борьбе с COVID-19

Президент Абхазии в ходе рабочего визита встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком

СУХУМ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочего визита в Москву встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, обсуждались в том числе вопросы оказания помощи Абхазии со стороны РФ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба президента республики в четверг.

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"Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. Глава государства провел встречу с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. В частности, на встрече обсуждались вопросы оказания помощи Абхазии со стороны Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины, оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, а также вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, накануне Бжания провел встречу с начальником Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым. "Обсуждались вопросы социально-экономического развития, планируется проведение ряда других встреч", - говорится в сообщении.

Теги
АбхазияКозак, Дмитрий НиколаевичРоссияПандемия COVID-19Бжания, Аслан Георгиевич
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