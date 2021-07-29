Додон связал отзыв посла Молдавии из России с переформатированием власти в республике

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Отзыв из России молдавского посла Владимира Головатюка связан с новой кадровой политикой победившей на выборах прозападной Партии действия и солидарности. Такое мнение в интервью телеканалу Moldova 1 выразил лидер формировавшей прежнее правительство Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент республики Игорь Додон.

"Новое парламентское большинство давно приняло решение об отзыве дипломатов, включая посла в Москве. Теперь они ищут способы красиво все это обставить. Было много провокаций [против Головатюка]", - сказал Додон, отметив, что еще не обсуждал с Головатюком сложившуюся ситуацию.

Как сообщил ранее в четверг ТАСС глава пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэл Водэ, Головатюк был вызван в Кишинев "на неопределенный срок" для консультаций, касающихся работы представительства. Он подчеркнул, что это решение не касается отношений между двумя странами.

Сам Головатюк отказался комментировать происходящее. Он был назначен на должность посла в 2020 году указом экс-президента Додона.