В Южной Осетии заявили, что НАТО стремится создать в Грузии военный плацдарм против России

ЦХИНВАЛ, 29 июля. /ТАСС/. НАТО стремится к созданию на территории Грузии еще одного антироссийского военного плацдарма. Такое мнение высказали в МИД Южной Осетии, комментируя стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух - 2021") с участием 12 стран - членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины.

"Совершенно очевидно, что Североатлантический альянс стремится к созданию на территории Грузии еще одного антироссийского военного плацдарма, вооружая и обучая при этом грузинскую армию, а Грузия, в свою очередь, одержимая реваншистскими идеями после проигранной в августе 2008 года войны против Южной Осетии, надеется с помощью политической и военной поддержки со стороны стран - членов НАТО удовлетворить свои незаконные притязания в отношении территорий соседних государств - Республики Южная Осетия и Республики Абхазия", - говорится на сайте ведомства.

В МИД республики учения расценивают как целенаправленные попытки подрыва сложившейся в последние годы конструкции региональной стабильности и безопасности. "В ситуации продолжающегося внутриполитического кризиса и тяжелого экономического положения официальный Тбилиси, пользующийся безответственной политической и военной поддержкой внерегиональных игроков и не желающий брать на себя обязательства по неприменению силы в отношении соседних государств, способен вновь стать зачинщиком самых опасных военных авантюр, несущих угрозу миру во всем регионе Южного Кавказа", - отметили в МИД Южной Осетии.

Учения начались 26 июля. В них задействованы свыше 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них - грузинские военные, еще 700 - американские.