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Байден обсудит 30 июля с проживающими в США кубинцами протесты на Кубе

Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы ранее возложили на США

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден примет в пятницу проживающих в стране кубинцев, с которыми обсудит последние события на Кубе и реакцию на них американской администрации. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером графике главы государства.

"Президент примет представителей [сообщества] американских кубинцев, чтобы обсудить недавние исторические демонстрации на Кубе и реакцию администрации", - отмечается в тексте.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.

Теги
СШАКубаБайден, ДжоДиас-Канель, Мигель
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