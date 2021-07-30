Власти Кипра поблагодарили СБ ООН за продление мандата миротворцев на острове

НИКОСИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Республики Кипр поблагодарили Совет Безопасности ООН за принятие в четверг новой резолюции о продлении на очередные полгода мандата миротворческого контингента на острове (Вооруженных сил ООН на Кипре - ВСООНК). Позиция официальной Никосии была изложена в заявлении постоянного представителя островного государства при ООН Андреаса Хаджихрисанту, слова которого распространил кипрский МИД.

"От имени правительства Республики Кипр я благодарю Совет Безопасности за принятие резолюции 2587, которая продлевает мандат ВСООНК на шесть месяцев. Перед принятием резолюции я встретился с председательствующей стороной в совете (в июле нынешнего года эту роль выполняет Франция - прим. ТАСС) и передал согласие моего правительства на продление мандата ВСООНК с такими же полномочиями и таким же численным составом", - сообщил постпред.

Он добавил, что кипрская сторона благодарит все страны, являющиеся членами СБ ООН, за проделанную работу и принятие указанной резолюции, а лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, секретариат Объединенных Наций и все страны, представители которых формируют миротворческий контингент на Кипре, - за гладкое продление мандата ВСООНК.

"Мое правительство считает, что присутствие ВСООНК необходимо до тех пор, пока сохраняется статус-кво и треть страны остается оккупированной, - ситуация, которая представляет собой серьезную угрозу миру и стабильности. Недавние события в Вароше, где мы наблюдаем нарушение резолюций СБ, показывают, что ВСООНК сталкиваются с растущими проблемами в этом районе. Мы приветствуем призыв совета уважать свободу передвижения ВСООНК в Вароше, что облегчило бы наблюдение за сохраняющейся там серьезной ситуацией", - отметил Хаджихрисанту.

Он добавил, что в резолюции содержится призыв к отмене тех действий, которые были предприняты в Вароше 20 июля, и подчеркивается, что формой урегулирования кипрской проблемы является формирование на острове двухобщинной и двузональной федерации при обеспечении политического равенства сторон. Именно на этой основе, подчеркнул постпред, официальная Никосия и готова к возобновлению переговоров по решению кипрской проблемы.

Резолюция СБ ООН

В четверг СБ ООН единогласно принял резолюцию о продлении действия ВСООНК до 31 января 2022 года на фоне ситуации с кварталом Вароша в городе Фамагуста на севере острова. Помимо этого, в Совбезе призвали к соблюдению на Кипре целостности буферной зоны, демонтажу всех незаконных построек и недопущению несогласованных военных или гражданских действий на линиях прекращения огня.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 550 от 1984 года Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных из Фамагусты в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует резолюция СБ ООН № 789 от 1992 года. Несмотря на это, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши, а 20 июля 2021 года лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил на военном параде в турецкой части Никосии в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что 3,5% закрытой территории Вароши будет демилитаризовано, передано под управление гражданской администрации ТРСК и выделено в пользование собственников, включая греков-киприотов.

23 июля 2021 года Совет Безопасности ООН принял заявление с осуждением новой позиции Турции и турко-кипрских властей по кварталу Вароша и призвал к ее пересмотру. Эта же позиция Совбеза изложена и в принятой в четверг резолюции.