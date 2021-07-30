СК Белоруссии за год возбудил более 4,6 тыс. связанных с экстремизмом уголовных дел

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Подразделения Следственного комитета Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года, возбудили свыше 4,6 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом. Об этом сообщило в пятницу ведомство по итогам заседания своей коллегии.

"С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей. Следственными подразделениями возбуждено 4 691 уголовное дело по 4 196 фактам таких проявлений", - отметили в ведомстве.

По данным СК, среди зарегистрированных наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные статьей 341 (осквернение сооружений и порча имущества) и статьей 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса страны. "Принятые ведомством меры по организации работы по уголовным делам данной категории позволили завершить расследование по 857 уголовным делам, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1 184 преступлениях", - проинформировали в комитете.

Как заявил председатель СК Дмитрий Гора, Следственный комитет совместно с заинтересованными органами продолжит "выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны". "Ответственность таких лиц неотвратима. Это была и будет принципиальная позиция Следственного комитета", - отметил глава Следственного комитета Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результатов выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. До сих пор правоохранительные структуры проводят задержания подозреваемых в участии в несанкционированных акциях.