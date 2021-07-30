Лукашенко считает тщетными попытки дискредитации Белоруссии в мире

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бессмысленными попытки дискредитации страны на международной арене и отметил наращивание у границ республики военной инфраструктуры. Об этом глава государства заявил в пятницу на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

"Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа прошлого года. Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский президент сказал, что Белоруссия, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в "эпицентр цивилизационного противостояния". "Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО", - констатировал Лукашенко. Кроме того, по его словам, Белоруссия испытывает на себе удары в политической, дипломатической, информационной, общественной сферах, на уровне военных угроз, в сфере исторической политики.

"Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас "свои" исторические территории. Другие видят плацдарм для нового броска на восток", - заявил президент Белоруссии.