Лукашенко: все, кто обсуждал изменения в конституцию Белоруссии, были услышаны

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Все обсуждавшие изменения в основной закон Белоруссии были услышаны. Об этом в пятницу заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

"Предлагаемые в основной закон изменения - это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны", - сказал он.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек, которая занимается выработкой изменений и дополнений в основной закон. Ранее в июле информационно-аналитическое учреждение "Круглый стол демократических сил" опубликовало на своем сайте итоговое предложение Конституционной комиссии по проекту основного закона страны.

Согласно документу, в частности, президент избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, там указывалось на то, что "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Также этим документом предлагается убрать из конституции право президента отменять акты правительства, издавать декреты. Кроме того, проект предлагает узаконить возможность смещения президента с должности Всебелорусским народным собранием (ВНС) в связи с совершением госизмены или иного тяжкого преступления. В случае необходимости ВНС может решать вопрос о легитимности выборов президента, а также определяет стратегию развития государства, его решения обязательны к исполнению.