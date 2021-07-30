Лукашенко: покинувшие Белоруссию оппозиционеры хотят создать иллюзию раскола в обществе

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Представители белорусской оппозиции, покинувшие страну, стремятся создать иллюзию раскола в белорусском обществе. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

"Это наши беглые и их иностранные кураторы. Они работают на одну цель - создать иллюзию раздрая в обществе, держать людей в постоянном напряжении, сформировать образ врага из тех, кто сегодня им противостоит в борьбе за наши ценности, за наш социально ориентированный политический курс", - сказал глава государства, его слова приводит издание "Беларусь сегодня".

По его словам, многие усилия оппозиции направлены на "подрыв изнутри". "Начали с заговоров, перешли к попыткам терактов, угрозам минирования. Это звенья одной цепи и далеко не весь их арсенал. Как показывают вскрытые факты, все эти действия не имеют реальной социальной основы", - отметил он.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результатов выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. До сих пор правоохранительные структуры проводят задержания подозреваемых в участии в несанкционированных акциях.