БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Гёте-Институт прекращает деятельность в Белоруссии с 30 июля текущего года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении культурной организации.

"Гёте-Институт сожалеет о желании правительства Белоруссии", - отметили там. Как отмечается, требование белорусская сторона ранее донесла до посольства федеративной республики в Минске.

"Это исключительный случай для Гёте-Института, который работает в 157 учреждениях по всему миру", - приводятся слова генерального секретаря института Йоханнеса Эберта. Он выразил надежду на то, что Гёте-Институт в скором времени сможет продолжить работу в республике.

Гёте-Институт, по собственным данным, действует в Белоруссии уже на протяжении 27 лет.

30 июня МИД Германии сообщил, что власти в Минске потребовали остановить работу немецкого института культурных и академических обменов. В ведомстве считают, что такое решение "приведет к дальнейшей международной изоляции Белоруссии".