Лукашенко считает, что на госслужбе не место выступавшим против политического курса страны

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу потребовал ужесточить кадровую дисциплину, заявив, что на госслужбе не должны находиться те, кто открыто выступал против курса страны. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Говорю прямо: на ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны", - сказал президент Белоруссии на встрече с представителями местных органов власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

"Прежде всего, - считает Лукашенко, - это касается государственной службы, руководящих должностей в бюджетной сфере и на госпредприятиях, педагогов, а также лиц, которые в силу публичности влияют на общественное мнение. Недопустима ситуация, при которой кто-то получает из бюджета зарплату, пользуется льготами, социальным пакетом и при этом поливает грязью свою страну".

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.