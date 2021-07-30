Медведчук заявил, что дело в отношении него сфабриковано СБУ по поручению Зеленского

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук убежден, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано Службой безопасности Украины (СБУ) по поручению президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом он сказал в пятницу в Киевском апелляционном суде, который рассматривает апелляционную жалобу защиты политика на продление ему срока круглосуточного домашнего ареста.

"Сегодня, по истечении пяти месяцев расследования, я твердо убежден, что данное уголовное дело было сфабриковано СБУ в развитие тех указаний, которые они получили от господина Зеленского, президента Украины, и его команды. И эти указания были даны еще в 2019 году, когда начались незаконные действия в отношении членов нашей фракции, партии в целом, меня и многих моих коллег в виде незаконных оперативно-разыскных действий, о чем неоднократно сообщалось в СМИ", - заявил Медведчук.

По его убеждению, уголовное дело сфальсифицировано с одной целью - "закрыть рот оппозиции, нанести удар по ОПЗЖ, сделать все для того, чтобы те, кто не согласен с курсом президента, закрыли рот и прекратили оппозиционную деятельность". "Именно это указано в материалах подозрения, что Медведчук не согласен с курсом президента, и далее по тексту. То есть все это сделано с одной целью, это цель стратегическая, это цель, которая была предназначена властью по отношению ко мне, к моему коллеге, точно так же, как и по отношению ко всей партии ОПЗЖ: нанести удар по оппозиционным политикам", - отметил Медведчук.

Политик выразил уверенность, что у власти "с этим ничего не получится, потому что фальсификация все равно станет явной, если не в сегодняшнем судебном заседании, то в последующем". "Есть достаточно данных для того, чтобы вскрыть все эти фальсификации, все нарушения, все незаконные и преступные действия власти", - подчеркнул политик.

При этом Медведчук отметил, что за пять месяцев следствие не представило доказательств его вины. В связи с этим он выразил несогласие с решением суда первой инстанции о мере пресечения в виде домашнего ареста. "Оно [решение] незаконно без наличия оснований и, самое главное, без наличия законных обстоятельств, которые могли положить в основу того решения, которое было принято в суде первой инстанции", - заявил Медведчук.

Дело Медведчука

Киевский апелляционный суд в пятницу продолжил рассмотрение апелляционной жалобы защиты главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на продление ему срока круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд Киева 9 июля продлил Медведчуку на два месяца - до 7 сентября - срок домашнего ареста. Сам политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали постановление результатом давления на суд. 15 июля стало известно, что защита политика подала апелляцию на решение суда.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе партии. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Медведчук назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными.