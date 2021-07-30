Полиция Гонконга задержала первого подозреваемого по делу об освистывании гимна КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июля. /ТАСС/. Гонконгские полицейские в пятницу произвели первое задержание в ходе расследования дела об освистывании гимна КНР во время трансляции олимпийских состязаний в торговом центре. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Вечером 26 июля сотни горожан собрались в крупном торговом комплексе, чтобы посмотреть выступление гонконгского спортсмена Чун Ка Луна, который стал олимпийским чемпионом в фехтовании на рапирах и впервые за 25 лет принес золотую медаль этому специальному административному району Китая. Во время исполнения гимна КНР при награждении атлета некоторые зрители начали свистеть, также слышались выкрикивания: "Мы гонконгцы!"

В ходе расследования этого дела следователи изучали записи с камер наблюдения и задержали одного подозреваемого. 40-летний мужчина предположительно подстрекал толпу к выкрикиванию протестных лозунгов и размахивал британским колониальным флагом. Вместе с тем полицейские, в том числе в штатском, усилили патрулирование торговых центров, где на больших экранах идет трансляция Олимпиады в Токио, чтобы пресечь подобные инциденты в будущем.

В соответствии с принятым здесь в июне прошлого года законом, оскорбительное отношение к официальному гимну КНР "Марш добровольцев" теперь карается штрафом в размере до 50 тыс. гонконгских долларов ($6 450) и тюремным сроком до трех лет.