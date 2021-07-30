МИД КНР выразил протест США из-за заявления Госдепа о преследованиях журналистов в Китае

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Китая выразило протест США из-за заявления Госдепартамента о том, что китайские власти оказывают давление на работающих в стране иностранных журналистов, освещающих наводнение в провинции Хэнань. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай выражает решительный протест США в связи с этими заявлениями", - сказал он. "Эта ошибочная практика вновь показала двойные стандарты США, а также продемонстрировала то, что Соединенные Штаты притесняют Китай в таких вопросах, как свобода прессы", - добавил дипломат.

"Что касается цензуры, притеснений и запугивания журналистов, то я хотел бы напомнить американской стороне, что с 2018 года США отказали в получении виз более чем 20 китайским журналистам. Они также внесли многие китайские СМИ в число иностранных агентов, ограничили число их сотрудников и выслали 60 китайских журналистов. Они используют дискриминационную практику, ограничивая сроки действия виз тремя месяцами", - резюмировал он.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил в четверг о том, что китайские власти ведут слежку и преследуют иностранных журналистов, освещающих наводнение в центральной провинции КНР Хэнань. "США глубоко обеспокоены все более жесткой слежкой, преследованием и запугиванием американских и других иностранных журналистов в Китае, включая иностранных журналистов, освещающих наводнение в провинции Хэнань, повлекшее разрушения и человеческие жертвы", - утверждал Прайс.