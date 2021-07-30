Суд начнет работу по делу о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов 11 августа

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии 11 августа проведет предварительное заседание по иску министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ассоциации.

"30 июля ОО "БАЖ" получила документы из Верховного суда, в которых говорится, что назначена дата предварительного слушания по вопросу о ликвидации организации. Предварительное заседание назначено на 11:00 (совпадает с мск) 11 августа в здании Верховного суда", - отметили в организации.

Ссылаясь на позицию Минюста, в пресс-службе заявили, что причина ликвидации состоит в том, что БАЖ "не исправила нарушения, выявленные Минюстом в ходе проверки, начатой в июне 2021 года". "Руководство организации категорически не согласно с такими выводами", - отметили в БАЖ.

21 июля Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что по решению центрального аппарата Следственного комитета ограничены все операции по банковскому счету БАЖ. 14 июля в ее офисе прошел обыск, он опечатан.

КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля заявил, что власти Белоруссии пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ. На минувшей неделе по всей Белоруссии проходили многочисленные обыски у правозащитников, активистов, журналистов негосударственных СМИ, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. Следственный комитет сообщил, что обыски провели в организациях, позиционирующих себя как правозащитные с целью установления обстоятельств финансирования протестов, которые проходили после президентских выборов в стране в августе прошлого года.