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В Чернигове прошла репетиция киевского парада ко Дню независимости Украины

В тренировке праздничного шествия задействовали более 400 единиц техники

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Репетиция парада, который состоится в Киеве 24 августа по случаю 30-летия независимости Украины, прошла в Чернигове, в 140 км от украинской столицы. Об этом в пятницу сообщило издание "Сегодня".

По его данным, репетиция прошла на аэродроме Певцы. В ней приняли участие представители Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

При этом в тренировке было задействовано более 400 единиц техники. В частности, были продемонстрированы бронеавтомобили украинского производства, а также внедорожники спасателей ГСЧС и автомобили Нацполиции.

Военный парад в Киеве станет основным мероприятием в рамках празднования 30-летия независмости Украины. Он традиционно пройдет на главной улице Киева - Крещатике и площади Независимости (Майдане Незалежности).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что это будет "большой парад, как на суше, так и на воде - будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве".

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