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Власти Самоа отказались от строительства порта с Китаем в заливе Вайусу

Премьер-министр страны Фиаме Наоми Матаафа выразила опасения по поводу вовлечения Самоа в геополитическую игру между Китаем и США

СИДНЕЙ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Самоа отказались от совместного строительства морского порта с Китаем в заливе Вайусу. Об этом в пятницу сообщает газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на премьер-министра Самоа Фиаме Наоми Матаафу.

"Мы указали, что в настоящее время строительство порта не является нашим приоритетом", - сказала премьер-министр. Она добавила, что одобрит только те инвестиции, которые будут иметь очевидные преимущества для ее страны.

Премьер-министр выразила опасения по поводу вовлечения страны в геополитическую игру между Китаем и США.

Согласно данным Министерства финансов Самоа, Китай - главный кредитор страны, его доля в государственном долге Самоа составляет около 40%.

В 2019 году бывший премьер-министр Самоа Туилаепа Малиелегаои объявил о начале переговоров с Китаем по вопросу строительства порта стоимостью более 120 млн долларов. Самоа - островное государство в южной части Тихого океана. 26 июля Туилаепа Малиелегаои признал свое поражение на всеобщих парламентских выборах, прошедших 9 апреля текущего года.

Теги
КитайСамоаМатаафа, Фиаме Наоми
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