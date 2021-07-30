Партия "Есть такой народ" получила мандат на формирование правительства Болгарии

СОФИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Партия "Есть такой народ" (ЕТН) получила в пятницу официальное предложение от президента Румена Радева сформировать новое правительство страны. Кандидатом на пост главы правительства стал Пламен Николов.

"Уважаемый господин Николов, в соответствии с Конституцией Болгарии возлагаю на вас ответственность составить правительство. По итогам выборов, которые состоялись 11 июля, именно на вас ложится ответственность сформировать правительство. Болгары ждут ваших предложений о составе кабинета министров. Желаю успеха", - сказал Радев и вручил Николову мандат на право сформировать новое правительство страны.

Эксперты отмечают, что бизнесмен Пламен Николов, 1977 года рождения, является новичком в болгарской политике. Он депутат парламента от партии ЕТН, доктор наук, получивший образование в Австрии и США.

У партии "Есть такой народ" есть семь дней - 168 часов, чтобы согласовать и представить на утверждение в парламенте состав нового правительства.