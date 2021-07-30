Вдова президента Гаити считает, что за его убийством могут стоять местные олигархи

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Крупный бизнес Гаити может стоять за убийством президента страны Жовенеля Моиза. Такое мнение высказала в интервью газете The New York Times его вдова Мартин Моиз.

"Только олигархи и система могли убить его", - приводит издание ее слова. Как утверждает газета, Мартин Моиз назвала имя крупного гаитянского бизнесмена Реджинальда Булоса, который был заинтересован в смерти ее мужа. Однако она не стала напрямую обвинять его в организации нападения.

"Я хочу, чтобы люди, которые сделали это, были пойманы, иначе они убьют любого президента, который придет к власти", - добавила она. По мнению Мартин Моиз, необходимо отследить, откуда получали деньги исполнители убийства и кто должен был укрывать их на Гаити. При этом она сама выразила готовность баллотироваться в президенты после завершения лечения.

Детали нападения

Мартин Моиз рассказала о некоторых деталях нападения. Ее двум детям удалось спастись, спрятавшись в ванной - единственной комнате без окон. Она добавила, что ее удивило отсутствие охраны у резиденции президента в ночь убийства, хотя обычно ее численность составляет около 50-60 человек.

Вдова погибшего гаитянского лидера отметила, что нападавшие искали некий документ среди бумаг его мужа и в итоге нашли его. Она не смогла уточнить, о чем именно могла идти речь.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана. Жовенеля Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

Мартин Моиз несколько недель находилась на лечении во Флориде. Она продолжает оставаться за пределами Гаити. The New York Times уточняет, что интервью состоялось в Южной Флориде, но точного места беседы газета не называет по просьбе женщины.