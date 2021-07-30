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В Армении введут уголовную ответственность за оскорбления в адрес политиков

После принятия поправок за повторные оскорбления одного и того же лица будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от одного до трех месяцев

ЕРЕВАН, 30 июля. /ТАСС/. Парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в уголовный кодекс страны, по которому за оскорбление политиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех месяцев. Заседание транслировалось в пятницу на сайте законодательного органа.

"За" - 72, проголосовавших против и воздержавшихся нет. Изменения в уголовный кодекс приняты", - сообщил вице-спикер Национального собрания страны Ален Симонян. Поправки были приняты сразу в двух чтениях.

Уголовный кодекс Армении предусматривает штрафы за оскорбление личности с использованием информационных и коммуникационных технологий или публично в размере от 100 до 3 000 минимальных зарплат (минимальная зарплата в Армении установлена в размере 68 тыс. драмов, около $140). После принятия изменений в УК страны за повторные оскорбления одного и того же лица, в том числе занимающегося журналистской, общественной, политической деятельностью, будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от одного до трех месяцев.

На прошедшем заседании несколько депутатов отметили, что нет четкой формулировки и нигде не прописано, что именно можно расценивать как оскорбление. Фракция "Процветающая Армения" бойкотировала внеочередное заседание.

Закон вступит в силу в течение 10 дней после его официальной публикации.

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