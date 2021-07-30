Ирак отверг причастность к незаконной миграции своих граждан в Литву

ТАСС, 30 июля. Власти Ирака отвергли причастность багдадского международного аэропорта к незаконной миграции граждан арабской республики из Белоруссии в Литву. Об этом, как сообщило в пятницу иракское информационное агентство INA, говорится в заявлении Консультативного совета национальной безопасности (КСНБ) Ирака.

Совет был вынужден отреагировать на эту проблему в связи с тем, что Еврокомиссия направила иракской стороне запрос с просьбой прояснить ситуацию с проникновением нелегалов в Литву через границу с Белоруссией. "[Ирак] категорически отвергает этот запрос, направленный еврокомиссаром, поскольку для него [запроса] нет законных основании", - указывается в заявлении. В нем отмечается, что еврокомиссару "следовало обратиться за помощью в представительство ЕС в Багдаде для получения необходимых разъяснений от иракского правительства". Кто именно из Еврокомиссии, а также по каким каналам направил запрос, не уточняется.

В заявлении подчеркивается, что Ирак "не может принять обвинения в причастности его международных аэропортов к незаконным авиаперевозкам". Вместе с тем КСНБ признает, что некоторые соотечественники "оказались втянуты в незаконную миграцию преступными группировками обманным путем". Правительство Ирака, как отмечается, "не может запретить своим гражданам посещать другую страну", при этом белорусская сторона "пускает иракских туристов на свою территорию на законных основаниях", в связи с чем авиаперевозки, осуществляемые из аэропорта Багдада в Белоруссию, как и прибытие иракских туристов, совершенно законны.

В июне Литва столкнулась с миграционным кризисом, вызванным прежде всего большим наплывом нелегальных мигрантов с территории соседнего государства. Как утверждает Еврокомиссия, они в основном прибывают в Белоруссию рейсами авиакомпаний республики из Турции и Ирака и являются выходцами из Сирии, Ирака и других стран Ближнего Востока и Африки. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел в среду с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном переговоры, посвященные проблеме увеличения числа иракских граждан, которые проникают в Литву.

С начала года на белорусско-литовской границе были задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.