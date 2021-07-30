Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов, направленный на саудовское торговое судно

КАИР, 30 июля. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила заминированный беспилотный летательный аппарат, направленный йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" на принадлежащее Саудовской Аравии торговое судно в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

"Нами пресечена попытка вражеского нападения хуситов с применением беспилотника на саудовское торговое судно. <...> Мы предпринимаем все необходимые усилия для обеспечения безопасности и свободы судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива", - приводит телеканал заявление коалиции.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся почти семь лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых является Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. ВС королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.