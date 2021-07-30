Украинская оппозиция назвала содержание Медведчука под домашним арестом произволом власти

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Содержание под домашним арестом главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука противоречит нормам конституции страны и является произволом власти. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном в пятницу.

Ранее апелляционный суд Киева оставил в силе назначенную первой инстанцией меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября. Депутат назвал решение "политическим" и заявил, что будет и далее через суд добиваться отмены домашнего ареста.

"За пять месяцев органы следствия и прокуратуры не привели никаких доказательств в этом инспирированном "деле". И это значит, что все происходящее - антиконституционный произвол и неприкрытые политические репрессии, за которые неминуемо придется ответить и исполнителям, и инициаторам", - говорится в заявлении.

"Вопреки убедительным аргументам защиты, разбивающим все сфальсифицированные обвинения, Киевский апелляционный суд решил отставить его под домашним арестом. При этом суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия. Закрыл глаза на бредовость обвинений. Такая "слепота" украинского правосудия в так называемом "деле Медведчука" объясняется только прямым давлением президента [Владимира] Зеленского и его команды", - указали в партии.

Действия власти в отношении Медведчука, по мнению политсилы, "продиктованы исключительно страхом перед своим политическим будущим". "Разочарование общества в политике Зеленского растет. Чтобы хоть как-то удержаться у руля, Зе-команда поставила задачу подавить ОПЗЖ - единственную деятельную альтернативу антинародному курсу Зеленского", - убеждены в ОПЗЖ.

Суд над Медведчуком

Печерский районный суд Киева 9 июля продлил Медведчуку на два месяца - до 7 сентября - срок домашнего ареста. Сам политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали постановление результатом давления на суд. 15 июля стало известно, что защита политика подала апелляцию на решение суда.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе партии. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Медведчук назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными.