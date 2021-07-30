В Приднестровье откроют 27 участков для голосования на выборах в Госдуму

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. В Приднестровье будут открыты 27 участков для голосования на выборах в Государственную думу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) непризнанной республики, которая оказывает содействие посольству РФ в подготовке к голосованию.

"На территории Приднестровья будет образовано 27 избирательных участков", - говорится в сообщении. "Все организационные вопросы с правительством ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) и главами госадминистраций уже решены, на местах все находятся в процессе активного взаимодействия", - цитирует пресс-служба председателя ЦИК Елену Городецкую.

По данным российского посольства, в Молдавии и приднестровском регионе проживают около 215 тыс. граждан РФ. На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году на левом берегу Днестра работали 22 участка. При этом для граждан России, проживающих на правом берегу, были открыты три участка для голосования.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.