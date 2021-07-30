США призывают к деэскалации в районе Дераа в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. США призывают стороны конфликта в районе Дераа в Сирии к деэскалации для того, чтобы мирные жители могли получить необходимую помощь. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Мы очень обеспокоены ситуацией в Дераа, в том числе, сообщениями о пострадавших среди мирных жителей, а также наложенных на них ограничениях. Мы призываем все стороны к немедленной деэскалации и обеспечению свободного передвижения помощи и людей", - сказала она.

"Сирийские правозащитники сообщают, что в результате боев есть погибшие среди гражданских лиц. Тысячи из них были вынуждены покинуть свои дома или испытывают нехватку еды и медикаментов", - добавила Портер.

Как сообщила в пятницу газета Al Watan, боевики, связанные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), нарушили условия примирительного соглашения, которое действовало в Дераа с 2018 года. В четверг они атаковали посты сирийских военнослужащих и взяли в плен нескольких солдат.

Ранее, как указывает издание, бандформирования вели обстрелы жилых кварталов Дераа и соседних населенных пунктов, которые находятся под защитой правительственных сил, в результате среди солдат и мирных граждан были погибшие и раненые. По сведениям Al Watan, армейское командование перебросило на юг Сирии воинские подкрепления и бронетехнику, потребовав выдать разыскиваемых властями боевиков, причастных к нападениям на военнослужащих, и освободить заложников. Вещающий из Дубая телеканал Al Watan сообщил, что в руках бандформирований находятся не менее 25 сирийских военных.