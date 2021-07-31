Байден может объявить о планах по "расширению посольства" США на Кубе

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу может сделать заявление, касающееся планов о возможностях "расширения посольства" страны на Кубе. Об этом представитель американской администрации высокого ранга сообщил в пятницу в ходе специального телефонного брифинга, посвященного Кубе.

Позднее в пятницу у Байдена запланирована встреча с проживающими в США представителями кубинской диаспоры. "Он будет делать объявление по обоим вопросам [о политике, регулирующей денежные переводы на остров, и планах по работе посольства] на встрече или после. <...> Думаю, встреча будет сосредоточена на том, чтобы услышать, [что думают о ситуации на Кубе] представители сообщества [проживающих в США] кубинцев. Однако у нас есть планы предоставить больше информации относительно рабочей группы по переводам, которую он [Байден] распорядился <...> сформировать, а также планов по расширению посольства США. <...> Учитывая протесты 11 июля, важно, чтобы американские дипломаты взаимодействовали напрямую с кубинским народом, если мы можем делать это так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность американских сотрудников, то это то, что мы предпримем", - сказал он, не приводя дополнительных подробностей.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.