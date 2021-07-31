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Глава МИД Чехии направляется с визитом в Египет

Якуб Кулганек проведет переговоры со своим коллегой Самехом Шукри и будет принят президентом североафриканской страны Абдель Фаттахом ас-Сиси

ПРАГА, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в субботу и воскресенье совершит рабочий визит в Египет, где проведет переговоры со своим коллегой Самехом Шукри и будет принят президентом этой североафриканской страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом внешнеполитическое ведомство республики сообщило в пятницу вечером на своей странице в Twitter.

"Министр [иностранных дел Чехии] Якуб Кулганек посетит 31 июля и 1 августа Египет. В [его] программе встреча с президентом Сиси и министром иностранных дел Шукри. В ходе этого рабочего визита его сопровождает делегация деловых кругов [республики]", - отмечается в сообщении.

В состав делегации, как затем проинформировал Кулганек, входят 15 представителей чешских компаний. Египет является ключевым партнером Евросоюза и Чехии в Северной Африке в областях экономики и безопасности, сказал глава МИД.

Теги
ЧехияЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-
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