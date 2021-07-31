Суд в США постановил конфисковать танкер, на котором якобы доставляли горючее в КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Федеральный окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк постановил конфисковать задержанный ранее танкер, с помощью которого якобы доставляли горючее в КНДР в обход санкций США и СБ ООН. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу Минюстом США.

Речь идет о танкере Courageous. Его водоизмещение составляет 2 734 тонны. По версии американской стороны, при осуществлении сделки по его приобретению были задействованы банки США, которые не были об этом осведомлены.

По версии американского Минюста, судно контролировал гражданин Сингапура. Он якобы причастен к транспортировке на это судно партии нефти на сумму около $1,5 млн. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушения санкций. Он объявлен в розыск.

Танкер, о котором идет речь, был задержан в марте 2020 года камбоджийскими властями по запросу США.