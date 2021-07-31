Президент Туниса заявил, что презирает диктатуру

РАБАТ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид, который в минувшее воскресенье объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней и отмене неприкосновенности всех депутатов, заверил в пятницу, что ненавидит и презирает диктатуру. Об этом сообщает информационный портал Medias24.

"Тунис является страной прав, свобод и конституции, - подчеркнул глава государства. - Нет никаких опасений по поводу свободы выражения мнений. Я не в том возрасте, чтобы начинать новый этап, основанный на диктатуре. Я ненавижу диктатуру и презираю ее".

"Я очень хорошо знаю конституционные тексты, уважаю их, изучал их, и после всего этого времени я не стану диктатором, как говорили некоторые", - отметил Саид.

25 июля президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишам Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.