Президент Туниса заявил, что не позволит грабить народ и наносить ущерб государству

РАБАТ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид заявил в пятницу, что не позволит грабить тунисский народ и наносить ущерб государству. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.

"Все те, кто был арестован, являются обвиняемыми", - отметил тунисский лидер, комментируя задержания, происходящие в последние дни.

"Я не вмешивался, но я никогда не позволю им грабить тунисский народ, наносить ущерб государству и угрожать его институтам", - добавил он.

По словам Саида, "в Ассамблее народных представителей (АНП, однопалатный парламент) находились воры, и там происходили правонарушения".

25 июля президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишам Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.