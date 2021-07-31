Блинкен угрожает вторичными санкциями тем, кто осуществляет поставки МВД и полиции Кубы

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы ввести односторонние рестрикции против тех, кто будет осуществлять поставки МВД, полиции, физическим лицам Кубы, в отношении которых уже действуют американские санкции. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы ясно заявляем, что все, кто осуществляет поставки силам кубинской полиции, спецподразделению [МВД], МВД, любым другим физическим лицам или организациям, в отношении которых введены [санкции] на основании "Глобального акта о правах человека имени Магнитского", могут столкнуться с риском санкций, - утверждал Блинкен. - Мы продолжим принимать меры по привлечению к ответственности за нарушения прав человека кубинским правительством".

Минфин США внес ранее в свои санкционные списки полицию Кубы, главу этой службы Оскара Кальехаса Валькарсе и его первого заместителя Эдди Сиерру Ариаса. 22 июля американская администрация ввела санкции в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Мьеры и спецподразделения МВД страны.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.