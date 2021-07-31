Гуманитарная помощь из Мексики и Боливии прибыла на Кубу

ГАВАНА, 31 июля. /ТАСС/. Более 600 тонн продовольствия в качестве помощи направила Мексика на Кубу, груз приняли в порту Гаваны в пятницу. Как сообщает Кубинское агентство новостей, в аэропорту столицы также приземлился самолет из Боливии с гуманитарным грузом.

Принимавший помощь в морском порту министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмиерка выразил признательность властям и народу Мексики "за солидарную помощь, которая будет незамедлительно доставлена кубинским семьям".

Груз, прибывший позже из Боливии, содержит 16,5 тонны продуктов питания, 1 тонну средств защиты и 2,5 тонны шприцев. Власти южноамериканской республики ранее заявили, что в ближайшие дни отправят еще один борт с гуманитарной помощью в Гавану.

Ранее в воскресенье на Кубу также прибыла помощь из России, которая включает мясо, муку, подсолнечное масло и респираторные маски. Груз был направлен по распоряжению президента России Владимира Путина.